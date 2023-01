La société visétoise Knauf recycle la laine de verre : il faudrait juste décourager la mise en décharge de ce genre de déchets

Jusqu’où le gouvernement wallon est-il prêt à soutenir l’économie circulaire ? C’est la question que pose la visite du ministre président Di Rupo, ce mardi matin, à Visé, à l’usine Knauf. Elle emploie près de quatre cents travailleurs, et depuis quelques mois, elle a lancé une unité, jusqu’ici pilote, de recyclage de laine de verre.

C’est un procédé unique au monde, et il semble promis à un joli succès : avec les bouleversements climatiques, les travaux de rénovation d’immeubles se multiplient, et il faut parfois remplacer l’isolation thermique par des produits plus performants. Mais les déchets et les vieilles laines de verre finissent généralement en décharge. C’est la solution la moins chère. La société Knauf souhaiterait que les autorités politiques prennent des mesures pour imposer le tri sur les chantiers de déconstruction, ou pour décourager financièrement la mise en décharge.

Le ministre Di Rupo ne l’exclut pas, mais "c’est sans doute pour le prochain gouvernement wallon : le pus important à ce stade, c’est la faisabilité technologique ; la question économique se posera toujours, mais ce que prépare Knauf, c’est l’avenir. Il y aura vraisemblablement des mesures à prendre pour imposer le recyclage complet des laines de verre. Les choses vont évoluer, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais ça se débloquera."