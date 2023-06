La Société Royale Protectrice des Animaux de Liège fête ses 100 ans : "Ma vie, c’est les chiens", explique Sylvie, bénévole

Une journée "portes ouvertes" pour les 100 ans

Pour fêter son centenaire, une journée "portes ouvertes" est organisée dimanche dans les locaux fraîchement rénovés du refuge à Cointe.

"Ici, on a fait des nouveaux bâtiments pour une meilleure prise en charge" explique Fabrice Renard, le directeur de la SRPA de Liège. "Pourquoi ? Parce qu’il y avait des raisons de confidentialité. Quand une personne vient abandonner son animal, on va devoir poser des questions qui sont parfois indiscrètes, et on a mis maintenant des bureaux qui sont privatifs. Il y a des choses qui sont parfois demandées qui sont un peu confidentielles : est-ce que vous travaillez, est-ce que vous ne travaillez pas, est-ce que vous avez des enfants ou pas ? Il y a des tas de choses qui peuvent interagir dans une adoption et qui sont des questions nécessaires à poser. Dans l’ancien système, c’était un guichet comme à la poste, ce n’était absolument pas privatif, il y avait des tas d’autres personnes qui écoutaient, qui se mêlaient des conversations, et ce n’était pas évident. On peut voir aussi la problématique que les gens ont avec leur animal, et peut-être essayer de résoudre le problème et d’éviter l’entrée de l’animal en refuge."

Des fontaines-abreuvoirs à nos jours