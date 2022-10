La société NewPharma, filiale du groupe Colruyt, confirme son ancrage liégeois

Près de cinq millions de clients dans treize pays, la société liégeoise NewPharma est en pleine croissance. Elle s’occupe de préparer les commandes en ligne de médicaments en vente libre et de produits de parapharmacie, qu’elle livre à des transporteurs qui vont les déposer chez les particuliers. Elle a inauguré officiellement ce jeudi son nouveau centre de tri. Elle y emploie plus de deux cents travailleurs, elle a embauché une quarantaine de personnes cette année, et elle voudrait recruter encore. Depuis l’été, elle est une filiale à part entière du groupe Colruyt, qui a dépensé une bonne quinzaine de millions pour construire cet entrepôt, dont un niveau est dédié à la manutention automatisée.