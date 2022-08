La société civile russe existe-t-elle encore depuis l’invasion de l’Ukraine ?

Avant de s’intéresser au regard, aux réactions et sentiments de la société civile russe vis-à-vis de ce conflit, qui regroupe-t-on derrière cette appellation ? "Il y a toute une filiation généalogique en sciences politiques pour définir le concept" explique Aude Merlin. "Une certaine définition du totalitarisme dit qu’on parle de régime totalitaire lorsque l’état et la société civile ont fusionné. La société civile est composée de segments qui s’auto-organisent et peuvent élaborer des stratégies et des actions de façon autonome par rapport à l’état."

Dans le cas présent, on pense à des associations, des journalistes, des chercheurs, des féministes, etc. Différents groupes plus ou moins structurés qui ont émergé il y a plus de 30 ans lorsque le régime soviétique s’est entre-ouvert puis qui se sont structurés dans les années 90. "Depuis la présidence de Vladimir Poutine, le pouvoir russe encadre, contrôle et réprime de plus en plus cette société civile qui s’attache à défendre les droits et libertés des citoyens" précise Aude Merlin.