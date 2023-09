La société civile demande plus de moyens pour organiser la participation citoyenenne

Des organisations de la société civile, dont la FGTB, la CSC ou encore 11.11.11 demandent, dans une lettre ouverte publiée vendredi, plus de personnes, de ressources et de responsabilités pour organiser la participation citoyenne durant cette période pré-électorale.

Il existe actuellement plusieurs conseils consultatifs qui participent aux décisions politiques sur des sujets comme la mobilité et l'éducation. Mais selon les signataires, ces conseils sont en train de s'effacer au profit de formes de participation citoyenne coûteuses ou lancées par les partis eux-mêmes. Les organisations appellent donc à davantage de moyens humains et financiers pour organiser structurellement la participation civique et écouter les initiatives citoyennes spontanées. "C'est l'occasion pour les conseils politiques et consultatifs de se réformer et de se renforcer. C'est une chance pour les citoyens d'être entendus et une chance pour les politiciens de regagner en confiance", écrivent-elles. "Aujourd'hui, les gouvernements investissent beaucoup de ressources dans des services de consultance très coûteux; des ressources qui pourraient être investies dans un cadre durable dans lequel les organes consultatifs pourraient s'inscrire afin de développer leurs propres projets", concluent les organisations signataires.