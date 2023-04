"La sobriété est inexorable, on n’arrivera jamais à produire autant d’énergie avec du vent qu’avec du pétrole"

Mais, pour lui, ce n’est clairement pas suffisant : "Même si on réussissait ce tour de force de couvrir la mer du Nord en la couvrant d’éolien offshore, en faisant dans le respect de l’environnement et les autres activités, notamment des pêcheurs, on n’épuiserait pas le sujet car on n’arriverait pas à produire autant d’énergie avec du vent qu’avec du pétrole" note ainsi Matthieu Auzanneau.

C’est donc là tout le défi : les énergies renouvelables ne pourraient de toute façon pas satisfaire la demande en énergie actuelle. "Le développement de ces capacités de production bas carbone c’est indispensable mais pas suffisant" indique-t-il.

Pour le directeur du Shift Project, la première, et principale, solution, "le cœur du sujet", c’est la sobriété. Et c’est la classe politique qui doit la mettre en place.

"L’Union européenne a un enjeu indispensable à réduire massivement sa consommation d’énergies fossiles". A la fois pour des raisons géologiques car les ressources s’épuisent, mais aussi géopolitiques et de souveraineté énergétique : "Plus on retarde cette échéance, plus on va se retrouver tout aussi voire plus dépendant du gaz, bon marché et abondant, qu’on importe au régime de Poutine", poursuit Matthieu Auzanneau.