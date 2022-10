La sobriété énergétique s'installe aussi dans la haute cuisine en France

Guy Martin, chef du Grand Véfour, le plus vieux restaurant de Paris depuis 1784, qui donne sur le jardin du Palais Royal, a une autre technique. "Le lièvre à la royale, on met au four très chaud, on fait chauffer dans la cocotte très fort, on saisit, on éteint. Il reste au moins 5 heures dans les fours éteints", explique-t-il.

Les propriétés de la cocotte en fonte, qui permet de maintenir la chaleur, feront que les plats mijotés comme le bœuf bourguignon ou le pot-au-feu "ne disparaîtront jamais", assure-t-il. "Pour le gigot de sept heures, (passer à) cinq heures, cela ne change pas grand chose" et la solution du four éteint "marche très bien".

"Il faut qu'on repense la cuisine pour avoir les mêmes saveurs mais pas avec les mêmes procédés", déclare Pauline Séné, une ancienne de l'émission populaire Top Chef qui vient d'ouvrir son restaurant, Arboré. "Mon épaule confite, je la fais en trois heures. J'augmente la température ou je viens braiser ma viande en amont. Je vais mettre à 200 degrés pendant une demi-heure, descendre à 180 pendant une heure et après à 160 pendant une heure et demie plutôt qu'à 90 pendant huit heures."