La SNCB veut recruter 1600 collaborateurs en 2023

Des recrutements massifs pour l’année à venir : c’est l’ambition de l’entreprise publique avec des engagements principalement au niveau des conducteurs, accompagnateurs et techniciens.

1600 offres d’emploi en 2023 vont être déposées par la SNCB, des offres qui concernent des postes souvent au contact des voyageurs avec notamment 350 accompagnateurs de train alors qu’une centaine vise des profils qui travailleront dans les gares du pays ou pour le service clientèle. Autres profils recherchés : 500 postes pour les ateliers, 180 conducteurs et 100 agents de sécurité. Moins connus, des emplois d’architectes ou liés à des profils de construction sont également recherchés.

La SNCB annonce avoir déjà sélectionné plus de 300 personnes à la fin de l’année dernière pour pourvoir ces postes : "Ces nouveaux agents pourront donc déjà commencer à travailler au cours des semaines et des mois à venir : la moitié d’entre eux débutera dès ce mois de janvier. Le fait d’avoir déjà sélectionné ces personnes l’année dernière permettra de les déployer plus rapidement pour renforcer les équipes sur le terrain".

​​​​​