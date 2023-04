La SNCB veut plus de trains à l’intérieur et autour des grandes villes

La SNCB s’est fixée un objectif à l’horizon de l’année 2032 : augmenter le nombre d’usagers de 30%. Pour y parvenir, le chemin de fer veut miser sur ce qui semble déjà fonctionner d’avantage, à savoir les trains "S", pour suburbain. Il y a actuellement 5 réseaux de trains suburbains : à Bruxelles, Charleroi, Liège, Gand et Anvers. Ces trains traversent et s’arrêtent au sein des grandes villes du pays et les relient à de plus petites villes alentour.

Si sur l’ensemble du réseau, le nombre de voyageurs a augmenté de 12% entre 2015 et 2019, sur la même période, la progression est de 16% pour les réseaux citadins.

Plus de trains et jusqu’à plus tard

La SNCB veut donc faire le pari du renforcement des lignes S, un pari qui semble déjà gagné. Prenons Bruxelles et quelques chiffres : chaque jour quelque 700 trains parcourent les 12 lignes jusqu’à 30 kilomètres autour de la capitale grâce à 144 gares et arrêts dont certains sont apparus ces dernières années (Germoir, Arcades, Tour et Taxis et Anderlecht).

"Les zones suburbaines sont identifiées par nos études comme des zones à fort potentiel de croissance. Précédemment on pensait au train pour les trajets entre deux grandes villes, donc de longues distances", explique Elisa Roux, porte-parole de la SNCB. "Aujourd’hui on constate que le train est une solution pour se déplacer à l’intérieur et aux alentours des villes pour plusieurs raisons. D’abord parce que le trafic routier est souvent congestionné dans les grandes villes mais aussi parce qu’il y a une grande réserve d’habitants dans ces villes pour qui le train est une bonne solution de mobilité".

Du constat, la société ferroviaire est donc passée à la stratégie et au plan de transport qui sera mis en œuvre entre cette année et 2026, "on prévoit plus de trains S par heure mais on prévoit aussi plus de 50 trains suburbains supplémentaires qui vont circuler plus tard les vendredis et samedi, en soirée". Et parmi ces trains plus tardifs, une trentaine circulera au-delà d’une heure du matin.