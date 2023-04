La SNCB va élargir et adapter l’offre de trains dans la province de Namur

Dans les 3 prochaines années, le réseau ferroviaire va se développer. En province de Namur, 17 gares bénéficieront d’une meilleure offre. Le nouveau plan de transport, qui s’étendra de décembre 2023 à décembre 2026, prévoit notamment une meilleure desserte omnibus au départ de Namur vers Charleroi et Liège. D’ici 2032, la SNCB réalisera aussi plusieurs investissements dans les gares de la province pour améliorer l’intermodalité et l’accessibilité. A l'échelle du pays, l'objectif est d'augmenter de 50.000 le nombre de places de parking vélos pour atteindre 164.000, de 5000 le nombre d’emplacements de parking voitures pour atteindre 80.000 et de doubler le nombre de gares accessibles pour les personnes à mobilité réduite pour atteindre le chiffre de 176. Les gares de Namur, Ciney, Dinant ou encore Walcourt sont concernées.