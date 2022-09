La SNCB tire un bilan positif de sa saison estivale malgré une année "difficile"

La nouvelle formule Côte-Express permettant aux vacanciers de joindre la mer du Nord, cette année sans réservation, et sans correspondances au départ de 50 gares en semaine et de 62 gares le week-end a également été plébiscitée. Les voyageurs ont aussi apprécié la mise en place de deux nouvelles liaisons directes vers la mer : Liège - La Panne et Anvers - Blankenberge.

Au total, la SNCB a fait circuler cet été 2550 trains en complément à l'offre classique.

Voyages internationaux, Duo Tickets...

En outre, les voyages internationaux ont rencontré un beau succès, avec une hausse de 10% en juillet et août par rapport à la même période en 2019.

Enfin, l'opérateur du réseau ferroviaire belge se félicite de la popularité de ses Duo Tickets, ayant permis de voyager à deux pour le prix d'un, du 2 avril au 31 août. Au total, 7 millions de trajets ont été effectués avec cette formule depuis avril dernier.