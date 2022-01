Dès ce mercredi, un des quatre trains IC par heure entre Anvers et Bruxelles est supprimé en semaine.

Les trains IC entre Mons et Aulnoye ainsi qu'entre Namur-Charleroi et Maubeuge sont également supprimés de manière provisoire en semaine et durant le week-end. Les navetteurs se rendant en France sont invités à voyager via Lille.

Plusieurs liaisons ferroviaires suburbaines (trains S) seront temporairement supprimées ou adaptées. Le S7 Hal - Vilvorde et le S9 Landen - Bruxelles-Schuman - Braine-l'Alleud seront supprimés, excepté un train S9 depuis Landen pour assurer le transport domicile-école.

La liaison ferroviaire S42 (Flémalle-Haute - Liège - Liers) supprimée, sauf deux trains (un dans chaque direction) le matin pour le trajet domicile-école.

Dans la région de Charleroi, la relation S61 ne circulera qu'à raison d'un train par heure au lieu d'un par demi-heure entre Charleroi, Namur et Jambes. Avant et après les heures de cours, un second train S61 sera maintenu pour garantir le trajet domicile-école.

Enfin, quelques trains circulant en heures de pointe sont supprimés. Il s'agit de deux trains S63 entre Charleroi-Sud et Erquelinnes, deux trains P entre Ostende et Bruxelles et un train P le soir entre Bruxelles-Midi et Visé.