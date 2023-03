La SNCB pourrait supprimer des trains et des gares : y a-t-il actuellement trop de trains, qui en plus, s’arrêtent trop souvent ?

Pour améliorer son offre et la ponctualité, la SNCB pourrait supprimer des trains et des gares. C’est le journal Le Soir qui révèle cette information aujourd’hui. Dans les prochains jours, le conseil d’administration devra prendre des décisions pour tenir les engagements pris sur l’amélioration du service tout en augmentant le nombre de passagers. Une piste serait de supprimer certains trains durant les heures de pointe car ils surchargent le réseau et supprimer des points d’arrêt pour gagner du temps de parcours.

Il y a actuellement trop de trains, qui en plus, s’arrêtent trop souvent ? C’est la question que l’on vous posait ce matin sur "C’est vous qui le dites".