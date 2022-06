La SNCB lance sa campagne "Women In Rail" pour promouvoir la diversité

La Société nationale des chemins de fer belges (SNCB) a lancé sa campagne de sensibilisation "Women In Rail" le 23 juin afin de faire taire les préjugés sur certains métiers considérés comme purement masculins. Cette démarche a également pour but d’attirer toujours plus de femmes au sein des effectifs de l’entreprise ferroviaire. Actuellement, elles représentent 20% de son personnel.

Pour sa nouvelle campagne, la SNCB met au défi les personnes de trouver, parmi quatre de ses employés, qui est sa ou son "véritable conducteur (trice) de train" et qui est sa ou son "véritable technicien (ne)". "Women In Rail" fait suite à la ratification d’un ambitieux accord européen du même nom. À l’instar de la SNCB, de nombreuses autres entreprises ferroviaires l’ont signé. Il vise à rendre le secteur plus attirant pour les femmes.