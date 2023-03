La SNCB lance l'abonnement "Flex", spécialement dédié aux télétravailleurs

Le nouveau Flex abonnement est progressivement étendu aux particuliers et à toutes les autres entreprises et institutions des secteurs public et privé en plusieurs phases. Il s’agit d’un produit exclusivement digital, ​ disponible uniquement via l’application.

Les particuliers : ils auront la possibilité d’acheter un Flex abonnement mensuel de 10 jours de voyage via leur smartphone. L’abonnement peut être lié à un abonnement de parking SNCB. Dans une phase ultérieure, il pourra aussi être lié à un abonnement TEC, STIB ou De Lijn.

Les entreprises et les institutions : disposant d’un régime tiers payant avec la SNCB pour les abonnements de leurs travailleurs, pourront proposer un Flex abonnement. Le navetteur pourra opter pour un abonnement qui lui permettra d’effectuer la navette domicile-travail pendant 80 ou 120 jours sur une période de 12 mois, soit pendant 6 ou 10 jours sur une période d’un mois. L’abonnement pourra être combiné avec un abonnement TEC, STIB ou De Lijn, ainsi qu’avec un abonnement pour un parking SNCB.