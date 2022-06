La SNCB étend son offre de trains vers les lieux touristiques pendant l'été

La SNCB annonce jeudi qu'elle renforcera son offre de trains vers des lieux touristiques tels que la mer, les parcs d'attractions, les parcs animaliers ou les festivals au cours des deux prochains mois. Des tarifs avantageux supplémentaires seront également proposés pendant la période estivale.

L'entreprise ferroviaire souhaite convaincre un maximum de personnes de prendre le train pendant leur temps libre.

Le projet "Côte-Express"

Pour se rendre à la mer, le projet pilote "Côte-Express" sera à nouveau proposé avec des trains plus rapides (nombre limité d'arrêts intermédiaires) et sans réservation contrairement à l'année dernière. Ces trains s'arrêteront dans 50 gares en semaine et 62 le week-end, du samedi 2 juillet au dimanche 28 août.

Ces Côte-Express sont les trains supplémentaires qui circulent chaque jour des vacances d'été vers la mer, en plus de l'offre IC normale, et des trains déployés en cas de beau temps. Deux liaisons sont ajoutées le week-end, deux fois par jour: entre Anvers-Central et Blankenberge ainsi qu'entre Liège-Guillemins, Louvain, Bruxelles et La Panne.

Parcs animaliers, d'attractions, grandes villes...

Des voyages supplémentaires seront également proposés vers les parcs animaliers, les parcs d'attractions, des grandes villes et différents festivals de musique.