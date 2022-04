La SNCB discrimine-t-elle les personnes handicapées ?

François Colinet a voulu réserver un billet de train reliant Bruxelles-Midi à Avignon en France, avec sa compagne et son fils. Dans un premier temps, il se rend sur le site de la SNCB. "Je me dis que le système a l’air bien fait parce qu’il y a une case où je peux signaler que je suis une personne handicapée, note-t-il. Il y a des tarifs adaptés pour lui et un accompagnant mais pas possible de voyager avec un enfant." Mais les choses se compliquent au moment de valider sa commande : "Impossible de finaliser la réservation malgré une dizaine de tentatives." Ce n’est en fait pas possible. Les personnes handicapées sont obligées de téléphoner à la SNCB pour effectuer ce genre de réservation.

Il existe des places réservées en première classe pour les personnes à mobilité réduite. Et seul un accompagnant bénéficie d’un tarif avantageux. "Visiblement quand on est handicapé, on ne peut pas avoir d’enfant", déplore François Colinet. Il n’y avait plus de places dans le train dans l’après-midi. Il doit donc opter pour un train beaucoup plus tôt, à 6h30.

Mais l’histoire ne s’arrête pas là. La SNCB lui explique ensuite qu’il ne peut pas, contrairement aux personnes valides, avoir accès à son billet numériquement. "Je comprends que tout le monde a le droit d’imprimer son billet à la maison… sauf les personnes qui ont le plus de mal à se déplacer, s’indigne François Colinet. Nous, on est obligé d’aller le chercher dans une gare qui a un guichet international. Il s’agirait apparemment d’un système de logiciel pour les trains internationaux."

Un combat plus large

Une volonté de faire bouger les choses à la SNCB. "Si je tire la sonnette d’alarme aujourd’hui, ce n’est pas parce que je ne veux pas aller à la gare du Midi chercher mon billet, précise François Colinet. Mais je pense que ce genre de chose doit être connu et dénoncé dans une société démocratique et je ne suis pas le seul. Cela concerne des milliers de personnes en Belgique." Pour lui, cela prouve la déconnexion de cette entreprise publique avec la réalité de terrain.