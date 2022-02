La SNCB commande jusqu’à 50 locomotives auprès d’Alstom

Le constructeur Alstom livrera à la SNCB jusqu’à 50 locomotives électriques à partir de 2026, a fait savoir mardi la société française dans un communiqué. Un accord-cadre a été signé entre les deux parties en vue de livrer jusqu’à 50 locomotives Traxx de troisième génération pour une mise en service sur les lignes voyageurs. "La première commande ferme, estimée à près de 120 millions d’euros, couvre la conception, la fabrication et l’homologation de 24 locomotives."

Ces locomotives effectueront des trajets nationaux et transfrontaliers sur les réseaux électrifiés en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg et en Allemagne, y compris sur un certain nombre de lignes à grande vitesse, précise Alstom. Elles sont équipées du système de signalisation ETCS, ainsi que des systèmes de signalisation traditionnels requis (TBL1 + en Belgique).

Dans les pays du Benelux, près de 280 locomotives Traxx sont déjà en service commercial. Ce modèle "atteint une vitesse de 200 km/h, offre davantage de souplesse et répond aux exigences les plus récentes des normes de sécurité TSI. Son rendement énergétique est également supérieur et les intervalles de maintenance ont été allongés de 33% pour améliorer la disponibilité".

La nouvelle locomotive Traxx est fabriquée sur le site de Kassel, en Allemagne. Le site Alstom de Charleroi fournira les systèmes de signalisation nationaux pour les quatre pays ainsi que le système ETCS niveau 2.