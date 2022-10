La SNCB a entamé la construction du nouveau bâtiment de la gare de Rixensart

La gare de Rixensart entame un sérieux lifting. Les travaux de construction d’un nouveau bâtiment pour les voyageurs viennent de démarrer sur l’esplanade de la gare, juste en face de la gare des bus.

Le bâtiment se veut peu énergivore, accessible et fonctionnel. Il comprendra un auvent d’une superficie de 560 m² qui abritera la salle d’attente, les canaux de vente et d’information aux voyageurs, les escaliers d’accès aux quais et des locaux techniques. Il accueillera aussi un parking vélos couvert de 104 places. La fin des travaux est prévue pour fin de l’année 2023. La SNCB assure que ce chantier n’aura pas d’impact sur le trafic des trains et l’accessibilité aux quais.