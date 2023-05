La "snatched skin", la technique qui permet de repulper la peau sans Botox.

Le tout est réalisé sur mesure en fonction des demandes et des besoins mais toujours au service d'une peau plus lisse, plus ferme et plus rebondie et d'un visage redéfini, comme sculpté, de la mâchoire aux sourcils en passant par les pommettes. Et sans crainte d'avoir le visage gonflé ou figé ni même d'avoir des marques qui trahiraient un passage par le bistouri.