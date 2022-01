La Smala annonce son retour avec un nouvel album

Le groupe Bruxellois est de retour avec "Hors du temps" qui sortira le 28 janvier.

C'est la nouvelle rap belge du jour ! Seyté, Senamo, Rizla et FLO reviennent avec un nouvel album après un premier retour il y a 4 ans. Le groupe avait marqué les esprits au début des années 2010 avec des morceaux comme "Yes mani", "Vague à l'âme" ou encore "Pour être franc".

En août 2020, nous recevions Senamo à l'occasion de la sortie de son projet solo "Melon soda". Et nous en profitions pour lui poser la question d'un éventuel retour en groupe. Il nous expliquait que les membres de La Smala étaient trop "le cul entre deux chaises". "Entre ce que notre public aimait et la manière dont nous on était tournés vers la musique, ça n'a pas fait effet", racontait le rappeur au sujet de leur premier retour en 2018.

Un an et demi plus tard, Senamo et ses acolytes semblent avoir changé d'avis puisqu'ils reviennent avec un album.