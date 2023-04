La Slovénie, le paradis des voyageurs écoresponsables accessible en train

Que faire dans ce pays aux richesses si différentes ? Eh bien, si vous avez le temps, un peu de tout ! Car la Slovénie, ce n’est pas très grand. Et dans cette république d’à peine 20.000 km2, les transports en commun sont très bien organisés. Que ce soit en train, ou en bus (de préférence en bus à l’intérieur du pays), les destinations les plus séduisantes sont facilement accessibles. Et pour les endroits plus reculés, n’hésitez surtout pas à lever votre pouce. L’auto-stop fonctionne très bien et vous permet en plus d’aller à la rencontre des locaux, très accueillants. Voici quelques incontournables, parmi tant d’autres, à ne pas manquer !

Ljubljana, la plus belle ville slovène

Ljubljana est de loin la ville la plus animée de Slovénie. Les visiteurs aiment se balader à travers ses ruelles pittoresques, découvrir ses nombreux ponts, profiter des cafés et restaurants le long de la Ljubljanica, ou encore visiter son château, dressé sur une petite colline surplombant la vieille ville. De là-haut, et particulièrement à la tombée de la nuit, la vue est absolument magnifique ! Enfin, au cœur du centre-ville, chaque jour de la semaine et le samedi, se tient l’incontournable marché de Ljubljana. Vous y retrouverez des étals colorés avec les meilleurs produits de la campagne slovène. Un vrai délice.