La Slovénie élit son président ce dimanche, les conservateurs rêvent de revanche

Les bureaux de vote ont ouvert dimanche matin en Slovénie, alors que 1,7 million de personnes doivent élire leur président parmi sept candidatures. Ce rôle est essentiellement protocolaire mais constitue un test pour le Premier ministre libéral Robert Golob, en poste depuis six mois, et offre aux conservateurs la possibilité de prendre leur revanche, après leur lourde défaite aux législatives d’avril.

Les sondages prédisent une course serrée entre trois candidats parmi les sept prétendants, et un second tour le 13 novembre.