La Slovaquie soutiendra-t-elle encore l’Ukraine ? Deux partis totalement opposés sur la question sont au coude-à-coude aux élections législatives

Son opposant, Michal Simecka, vice-président du Parlement européen a proposé un programme exactement opposé. Il appelle son pays à tourner le dos au passé et à "élire l’avenir".

Il fait référence aux mandats de Premier ministre de son adversaire M. Fico, de 2006 à 2010 et de 2012 à 2018. Le dernier s’étant interrompu à la suite de l’assassinat d’un journaliste d’investigation, Jan Kuciak et de sa fiancée. M. Kuciak avait révélé des liens entre le Premier ministre et la mafia italienne dans un article posthume publié après sa mort. Le crime a aussi entraîné la chute du gouvernement.

Récemment, M. Simecka a été la cible de vidéos circulant dans les réseaux sociaux véhiculant de fausses informations.