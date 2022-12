La skinification, l'art de traiter ses cheveux comme sa peau.

Si vous êtes adepte des soins capillaires, vous l'avez remarqué : les shampoings, après-shampoings et masques ne règnent plus en maîtres dans les rayons dédiés. Ils se font même voler la vedette depuis quelques mois par des soins que l'on ne s'attendait à voir en tête des rayons : gommage, soin anti-imperfections, brosse exfoliante, soins nocturnes, shampoing exfoliant ou encore shampoing micellaire… Le doute n'est plus permis, ce sont bien à vos cheveux que s'adressent ces produits nouvelle génération en passe de transformer votre routine capillaire.

Tout comme pour la peau, il s'agit désormais de prévenir avec une routine complète plutôt que de soigner les méfaits du soleil, de la pollution, de l'excès de sébum et des nombreuses prestations (coloration, lissage, et autres extensions) qui peuvent endommager le cheveu. L'objectif est d'obtenir à domicile des soins personnalisés adaptés à leurs texture, couleur, longueur et besoins. Comme pour la peau.