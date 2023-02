La skin barrier : la tendance qui remet la santé de la peau au centre.

La barrière cutanée, c'est la couche la plus externe de l'épiderme, elle-même recouverte d'une pellicule invisible (film hydrolipidique) composée d'eau et de gras dont l'équilibre peut être menacé par divers facteurs. Cet équilibre peut être bouleversé par l'âge, une routine beauté trop intense, le stress, la pollution ou même l'alimentation. Il n'est plus question de multiplier les couches de produits pour tenter d'en finir avec les signes de l'âge, les imperfections et autres dommages mais de restaurer et de préserver durablement la barrière cutanée afin que ceux-ci ne se manifestent pas ou peu.

La pandémie a permis de se recentrer sur l'essentiel et cela s'est traduit par des routines allégées et un engouement pour la beauté holistique, à savoir une prise en charge globale de la beauté articulée autour de l'alimentation, du sport, du bien-être, de la santé et des soins.