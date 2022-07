La situation est revenue à la normale au port de Douvres

La circulation au port de Douvres, en Angleterre, d'où partent de nombreux vacanciers britanniques et du transport de marchandises vers la France, se déroule à nouveau "normalement" dimanche, après deux journées perturbées et marquées par des embouteillages monstres. Vers 10h00 (11h00 en Belgique), le port a fait le point et a communiqué sur son site internet que toutes les opérations "sont revenues à la normale".

Les camions qui attendaient près de Douvres ont pu poursuivre leur route, et "l'arriéré généré vendredi dans le transport de passagers a également été résorbé, tout en permettant aux vacanciers de samedi de partir avec succès".

Cela a été permis par "des ferries naviguant toute la nuit", et un "fort soutien des collègues français" des contrôles aux frontières, note le port. Dans un premier temps, des responsables britanniques avaient accusé la France d'être responsable du retard pris vendredi dans le transport de passagers et de camions, à cause d'un manque d'agents aux postes de contrôle qu'il faut passer à Douvres avant d'embarquer.

Désormais, les "cabines additionnelles que nous avons installées pour les contrôles frontières français sont pleinement utilisées", indique le port.

Même si le fonctionnement est revenu à la normale, le port s'attend à une journée chargée dimanche et conseille tout de même aux voyageurs de s'informer auprès de leur opérateur de ferry sur d'éventuels changements.