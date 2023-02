La simplification administrative a permis d'économiser 29 millions en 2022

Le plan Kafka de simplification administrative a permis, de manière générale, d'économiser 29 millions d'euros l'an passé, a indiqué vendredi le secrétaire d'Etat Mathieu Michel sur la foi de chiffres fournis par l'université d'Hasselt.

En 2022, ce plan comptait 38 projets, dont 12 qui ont été réalisés. Les économies se rapportent à 5 des 12 projets: l'utilisation de l'e-box par l'ONEM, les demandes de permis de conduire en ligne, les procurations notariales, la digitalisation des éco-chèques et les e-dossiers de l'Inspection sociale.



Le conseil des ministres a validé vendredi l'actualisation du plan qui intègre cette année 22 nouveaux projets. Parmi ceux qui seront lancés, on retrouve la simplification des certificats d'absence du travail, l'utilisation du courrier recommandé électronique, l'application des contrats de travail électroniques, le dossier de chantier électronique et la notification de chantier. "En supprimant la lourdeur administrative, les citoyens et les entreprises gagnent du temps et de l'argent pour se consacrer à leurs affaires, qu'elles soient professionnelles ou personnelles", a souligné M. Michel (MR) dans un communiqué.