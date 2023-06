La SGDQ 2023 récolte plus de 2 millions de dollars pour MSF

Une piqûre de rappel pour les plus étourdis : le speedrun est une pratique qui consiste à terminer un jeu vidéo le plus vite possible. Des règles sont définies, différentes catégories existent pour un même jeu, et c’est souvent la course au record mondial !

Cette année, de gros titres étaient joués : pas mal de Zelda, Hi-Fi Rush, BioShock 2, Resident Evil 6, GTa : San Adreas. Les marathons caritatifs de speedrun sont connus pour mélanger jeux récents et des classiques du retrogaming. Entre nostalgie et découverte, ces marathons rassemblent toujours plus de spectateurs – sur place comme sur le stream -, curieux de voir comment un jeu vidéo qui leur semble injouable puisse être speedrunné en moins de deux.