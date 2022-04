La sexualité, nouveau sujet phare pour les médias ?

Un sujet universel

La sexualité est un sujet qui touche tout le monde dans toutes les couches de la société. Marie-Reine Iyumva explique : "La sexualité est un sujet infini. On ne saura jamais tout sur la sexualité du monde entier. C’est vraiment un sujet dans lequel on peut puiser et repuiser pour apprendre de nous-même, des autres. Et c’est vraiment quelque chose au centre des sociétés. C’est très intéressant d’apprendre les mœurs sexuelles de tel et tel peuple pour comprendre comment ces personnes vivent."

Le phénomène #metoo

Le mouvement #Metoo voit d’abord le jour en 2006 avec Tarana Burke, militante et enseignante originaire de New-York. A la base, Tarana Burke, qui travaillait dans le Bronx à New York, a décidé de lancer une campagne "Me Too" afin que les victimes de violences sexuelles puissent se parler. Mais le mouvement décolle vraiment le 5 octobre 2017. Le New-York Times et le New-Yorker publient des révélations sur les agissements du producteur Harvey Weinstein. Pendant la nuit du 14 au 14 octobre, Alyssa Milano poste sur son Tweeter : "Si vous avez été harcelé ou agressé sexuellement, écrivez "moi aussi "en réponse à ce tweet." Ce tweet marque le début du phénomène que l’on connaît aujourd’hui, où des dizaines de femmes se sont exprimées sur les événements qu’elles subissaient au jour le jour sur leur lieu professionnel. #Metoo, c’est un phénomène qui a eu un effet de libération notable, avec plus de 3 millions de tweets recensés en trois mois, comme le rappelle France Info. Même si comme dans tous les mouvements, il existe des nuances. Quand bien même, la société se retrouve en demande d’apprentissage. Si le mouvement démarre sur Internet à travers les différentes accusations, il devient plus tard un support d’échanges sur les questions de sexualité, une véritable mine d’informations. Des comptes " sexo " comme "Clit' révolution " possède 124.000 abonnés. " T’as joui ? ", compte de 506.000 abonnés libère la parole et permettent d’aborder les questions liées à la sexualité au rapport à l’intime.