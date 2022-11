La sexualité des plus grands tyrans du XXe siècle

Quelle force, quelle pulsion, pousse des personnalités aussi diamétralement opposées que Benito Mussolini ou Adolf Hitler à exercer cette forme d’exercice du pouvoir, absolue, cruelle, inhumaine et démesurée qu’est la tyrannie ? A cette question, il est impossible d’y répondre de façon définitive et systématique. Mais il est indéniable que les grands tyrans du XXème Siècle, qu’ils soient paranoïaques, sadiques, gravement complexés ou narcissiques, ont tous souffert de graves névroses liées à leurs sexualités. Des échecs sentimentaux d’Hitler, au Donjuanisme de Mussolini, en passant par l’insatiable Mao Zedong et le morbide Joseph Staline, le documentaire " La sexualité des tyrans " nous plonge dans un voyage dans le temps et l’espace qui nous aide à mieux comprendre ces personnalités à la fois complexes et repoussantes.