La sextape : bad buzz ou outil marketing ?

Ces dernières années, on a vu apparaître de plus en plus de sextapes dans la sphère publique. Et pour certains, elle est même devenue un outil marketing à part entière. Pas évident pourtant quand on parle de sextape qui fuite… Dans L’Internet Show, Lufy et Enzo ont décrypté ce phénomène !

Tout commence en 1995, lorsque Pamela Anderson, vraie sex-symbole de l’époque et Tommy Lee, batteur du groupe Motley Crue se voient dérober leur sextape par un menuisier de la rock star. Furieux d’avoir été licencié, il subtilise une cassette de leurs ébats et la partage au reste du monde. D’abord vendu en VHS, il n’a pas fallu attendre longtemps pour qu’internet s’empare du contenu et le rende disponible partout.

Depuis, pas mal de célébrités ont vu leur sextape se retrouver sur les réseaux sociaux… La vengeance est souvent la motivation la plus courante, comme pour Jennifer Lopez, dont l’ex-mari, Ojani Noa, l’a menacée de vendre leur sextape pour se faire de la thune. Ou encore l’affaire Valbuena, une sextape dans laquelle on voyait l’ex-joueur de l’équipe de France en plein ébat avec une femme… qui n’était pas la sienne. L’affaire s’est terminée sur un gros scandale à base de chantage, dans lequel Karim Benzema aurait été impliqué.

Mais face au scandale, certains ont réussi à utiliser leur sextape à leur avantage, comme Kim Kardashian ! Kim K a très vite compris le potentiel médiatique de la sextape et a décidé d’en faire son fond de commerce ! En effet, la star de téléréalité a vendu cette vidéo intime pour la très grosse somme de 5 millions de dollars à Vivid Entertainment, l’un des plus gros producteurs de films pornographiques au monde.

Forcément, l’exemple de Kim Kardashian a vendu du rêve à certaines stars de la télé réalité, qui finissent par les publier elles-mêmes. Au point qu’aujourd’hui, les articles sur “comment faire une bonne sextape” pullulent sur Internet. Bref la sextape ça fascine, sauf que c’est un jeu dangereux puisqu’une fois ces vidéos tournées, on ne sait jamais qui peut tomber dessus… Un menuisier mal intentionné par exemple ?

Retrouvez la séquence vidéo ci-dessous et le replay de l’émission ici ! L’Internet Show, c’est tous les jeudis à 19h35 sur Tipik et sur Auvio.