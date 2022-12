La série Uncharted pourrait connaître un reboot

Les fans de la franchise Uncharted attendent un nouvel épisode depuis 2016 (ou 2017, si on prend en compte le spin-off The Lost Legacy). Mais à défaut d’un cinquième épisode, Sony pourrait tout simplement rebooter la série.

Et ce nouvel opus ne serait pas développé par Naughty Dog, à l’origine de la franchise, mais par un autre studio. Les créateurs de l’univers et du personnage de Nathan Drake se contenteraient de superviser le développement.

Sony n’a pas encore confirmé l’information, et encore moins dévoilé le studio qui plancherait sur cette nouvelle version, mais il pourrait s’agir d’un nouveau studio qui s’est récemment installé à San Diego et qui travaillerait sur “un projet passionnant” selon Sony.

Quant à la forme que prendra cet épisode, on croise les doigts pour un vrai grand jeu, qui profiterait des capacités techniques de la PlayStation 5, et non pas d’un remake de plus. Mais ce qui est certain, c’est que Sony ne laissera pas mourir la marque. Uncnarted 4, c’est quand même plus de 15 millions de jeux vendus, et au cinéma, la franchise a connu un joli succès avec l’adaptation menée par Tom Holland.

Autant dire que Nathan Drake, dont les aventures sont également disponibles sur PC, ne disparaîtra pas de sitôt.