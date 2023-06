La série Tomb Rider par Phoebe Waller-Bridge aura un esprit très 90's

La scénariste et comédienne multiprimée Phoebe Waller-Bridge (Killing Eve, Fleabag) a le goût pour l’aventure. Après avoir joué la filleule du célèbre aventurier dans le dernier Indiana Jones, la Britannique est choisie pour ramener à l’écran le mythique jeu vidéo Tomb Rider, et elle promet une esthétique très 90’s pour son adaptation. Interviewée par Vanity Fair, Phoebe Waller-Bridge témoigne de son affection pour le personnage vidéoludique auquel elle souhaite rendre hommage :

J’ai eu l’impression que l’adolescente qui était en moi me disait : "Fais-le bien, fais-le bien pour Lara." L’opportunité d’avoir un personnage d’action féminin… Et si je pouvais prendre les rênes d’une franchise d’action, avec tout ce que j’ai appris, avec un personnage que j’adore, et aussi ramener un peu de l’ambiance des années 90 ?

Questionnée sur son choix de travailler sur une franchise de nombreuses fois adaptée, la réalisatrice assure vouloir lui donner un regard nouveau : " Je peux faire quelque chose d’excitant avec Tomb Raider, puisque j’ai déjà un public qui adore Lara. C’est une situation très rare, c’est un cheval de Troie. "

Fidèle à elle-même, quand la journaliste l'interroge sur la question du physique du personnage, célèbre pour son hypersexualisation, la scénariste s'en amuse : "Le débat sur les seins, on est en plein dedans ! C'est une pilleuse de tombes, donc elle est très athlétique. Elle doit régulièrement se faufiler dans de minuscules fissures rocheuses. Et selon que l'on ait de plus gros ou de plus petits seins, se faufiler dans une petite fissure rocheuse, ce sont des expériences différentes."

Pour le moment aucune date n’a encore été annoncée pour la sortie de la série, le tournage ayant été retardé par la grève des scénaristes du mois de mai à laquelle Phoebe Waller-Bridge a participé en solidarité.