La série "The Lesson", drame sociétal et politique se déroulant en Israël, a brillé au festival Canneseries

Après six jours de projections et rencontres, la Croisette remballera son tapis rose, foulé mercredi par Jonathan Cohen et ses camarades du "Flambeau : les aventuriers de Chupacabra", suite de "La Flamme", dont les deux premiers épisodes étaient projetés en clôture de cette 5e édition.

Le public du Palais des festivals a ainsi pu découvrir les nouvelles aventures de "Maaaaaaaarc" dans une parodie de "Koh-Lanta", où apparaissent certains acteurs de "La Flamme" comme Géraldine Nakache et Adèle Exarchopoulos, et des nouveaux, tels Kad Merad, Gérard Darmon, Jonathan Lambert ou Jérôme Commandeur.

Avant cela, les jurys des compétitions longue et courte ont dévoilé leur palmarès, récompensant des séries très différentes, prouvant, selon Albin Lewi, le directeur artistique du festival, la "grande variété" des séries sélectionnées.

La série israélienne "The Lesson", "phénomène de société" dans son pays selon M. Lewi, retrace les répercussions d’une discussion politique qui dégénère entre un prof et son élève, à l’heure où les réseaux sociaux et la désinformation exacerbent les tensions.