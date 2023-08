Pas de saison 2 pour la controversée "The Idol" : pas une surprise

La série n’aura donc pas droit à une seconde saison. Qui s’étonne ? ! Dérangeante, malaisante, rétrograde du point de vue de la condition féminine, vide… Les qualificatifs n’avaient pas manqué lors de la sortie de la série de Sam Levinson et Abel Tesfaye, et les 6 épisodes de cette première saison avaient même été raccourcis à 5. Thank you, next.

Le plus drôle est le communiqué d’un porte-parole de la chaîne HBO qui sent bon l’hypocrisie : " 'The Idol' était l’un des programmes originaux les plus provocateurs de HBO, et nous sommes ravis de la forte réaction du public. Après mûre réflexion, HBO, ainsi que les créateurs et producteurs ont décidé de ne pas proposer une deuxième saison. Nous sommes reconnaissants envers les créateurs, les acteurs et l’équipe pour leur travail incroyable."

"Après mûre réflexion"? En plus des critiques qui ont descendu la série en flèche, les audiences ont laissé peu de place à une hypothétique deuxième saison : durant la première semaine de disponibilité du premier épisode, il a attiré 3,6 millions de téléspectateurs. Dès l’épisode 2, on est tombé à 800.000 téléspectateurs lors de la soirée de diffusion. Ensuite, HBO a tout simplement refusé de partager les chiffres d’audience !

Ce qui était annoncé comme une critique de l’industrie musicale a viré en porno male gaze avec en prime, un scénario creux. Alors qui regrettera l’absence d’une saison 2 ?