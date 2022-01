La série sur "Le Seigneur des Anneaux" dévoile son titre tant attendu

Cette première saison nous plongera dans le Second Âge de la Terre du Millieu, au moment de la forge des anneaux de pouvoir et de l’ascension du terrible Sauron, le seigneur des Ténèbres. Des événements qui se dérouleront plusieurs milliers d’années avant les histoires des sagas du "Hobbit" et du "Seigneur des Anneaux".

De nouveaux épisodes seront dévoilés chaque semaine. En tout, huit épisodes composeront cette première saison. Il est d’ores et déjà question de "plusieurs saisons". Un milliard de dollars ont été investis pour le tournage des deux premières. Jusqu’à présent, "Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux du Pouvoir" est la série la plus chère jamais produite.