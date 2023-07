La série sur Bernard Tapie dévoile sa première bande-annonce

Bernard Tapie est de retour... En mini-série. La première bande-annonce du biopic du plus haut en couleur des hommes d'affaire français, décédé il y a maintenant un an et demi, a été dévoilée.

C'est Laurent Laffite qui incarnera l'homme d'affaire et jouera notamment aux côtés de Fabrice Luchini. Tapie a fait polémique avant même sa sortie puisque son protagoniste, encore vivant au moment de sa production, n'en voulait pas.

On ne risque en tout cas pas de s'ennuyer devant cette série à l'américaine sur le self-made man qui fut patron d'Adidas, président du club de foot de Marseille, présentateur télé, chanteur puis finalement politicien et prisonnier, rattrapé par la justice. Une histoire de grandeur et décadence qui avait déjà tout pour faire un scénario béton.

Rendez-vous le 13 septembre pour découvrir en streaming les 7 épisodes de la mini-série.