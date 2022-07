La série suédoise "Meurtres à Sandhamn" est de retour pour deux soirées inédites

La mini-série scandinave tirée des best-sellers de Viveca Sten est de retour avec deux nouveaux épisodes. Après une série de meurtres sur l'île de Sandhamn, à Stockholm, un policier déphasé mène l’enquête dans le décor idyllique de cette île suédoise. Plongez au cœur de cette mystérieuse intrigue lors de deux soirées inédites, ces jeudis 28 juillet et 5 août à 20h10 sur La Une. Les épisodes seront disponibles en replay pendant 30 jours sur Auvio.

Personnages complexes, secrets du passé et gros suspense... La Une diffuse deux nouveaux épisodes de cette série suédoise à succès.

Dans l'épisode de ce jeudi 28 juillet, un éminent professeur de psychologie de l'enfant, Carl-Johan Berger est poignardé. A ses cotés, Vicky, la femme d'Alexander tient dans ses mains ensanglantées, un couteau...

Dans "Les Jumeaux", jeudi 5 août, l'enquête de Nora se concentre sur le suicide d'un homme travaillant pour un grand groupe immobilier. L'enquêtrice fait des recherches sur la société et son patron, un certain Bauer. Lors d'un dîner avec Alexander, elle en apprend un peu plus sur lui et son fils.