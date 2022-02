La saison 4 a donné du fil à retordre aux frères Duffer puisqu’elle " a été la saison la plus difficile à ce jour, mais aussi la plus gratifiante". Pour ce résultat disponible en deux volumes, l’un le 27 mai et l’autre le 1er juillet, il a fallu : " neuf scripts, plus de 800 pages, près de deux ans de tournage, des milliers d’effets visuels et une durée d’exécution presque deux fois plus longue que n’importe quelle saison précédente ", rien que ça !

Les 4 affiches donnent déjà quelques petits indices sur les intrigues de cette nouvelle saison… On découvre le décor glacé de l’URSS, le sinistre laboratoire (là où tout a commencé), Creel House – une maison hantée et enfin la Californie.