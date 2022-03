La série qui avait fait connaître le président ukrainien Zelensky va être rediffusée aux Etats-Unis

La chaîne franco-allemande Arte, qui diffuse "Serviteur du peuple" sur son site Arte.tv depuis le 19 novembre, avait mis en avant un "regain d’intérêt" pour la série. Le programme cumulait 800.000 vues le 2 mars, et en comptabilisait un million de plus quelques jours plus tard.

Depuis le premier jour de l’invasion de l’Ukraine, Channel 4 au Royaume-Uni, ANT 1 en Grèce ou encore PRO TV en Roumanie sont venues s’ajouter aux télévisions qui avaient déjà négocié les droits de la série.