La série policière "Unforgotten" déterre à nouveau le passé dans une saison 4 inédite

Le duo d'enquêteurs Cassie Stuart et Sunny Khan est de retour pour résoudre une affaire vieille de 30 ans. La saison 4 de la série à succès Unforgotten est disponible jusqu'au 14 août sur Auvio.

Produite par ITV et composée de six épisodes, la saison 4 d'Unforgotten commence avec la découverte d’un corps démembré dans une casse. Rapidement, les enquêteurs pensent que le cadavre a été conservé dans un congélateur pendant une trentaine d'années. Un tatouage assez unique permet d'identifier la victime : Matthew Walsh, un jeune homme disparu en mars 1990. L'enquête va se concentrer sur quatre suspects dont la vie et la réputation vont s'en trouver particulièrement bouleversés.

Créée par Chris Lang, Unforgotten réunit les comédiens Sanjeev Bhaskar, Nicola Walker, Peter Egan, Alastair Mackenzie, Carolina Main, Lewis Reeveset Jordan Long ... Gros succès d'audience de la chaîne ITV, la série continuera pour une cinquième saison, bientôt diffusée au Royaume-Uni. On y découvrira l'arrivée d'une nouvelle recrue très importante dans l'équipe ...