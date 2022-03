La série "Pistols" sera diffusée à la fin du mois de mai

Pistol, la série racontant la carrière des Sex Pistols, va démarrer au mois de mai. Créée et écrite Craig Pearce et réalisée par Danny Boyle, cette suite de six épisodes sera proposée dès la 31 mai via Disney + .

Pistol accueille Louis Partridge dans le rôle de Sid Vicious, Sydney Chandler incarne Chrissie Hynde, Talulah Riley sera Vivienne Westwood, Maisie Williams dans le rôle de l’icône du punk Jordan, Emma Appleton pour Nancy Spungen et Thomas Brodie-Sangster campera Malcolm McLaren. La série a été écrite sur base de Lonely Boy, les Mémoires du guitariste Steve Jones, sorties en 2018.