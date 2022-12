La série "Mercredi" booste le tourisme en Roumanie.

Dans la dernière étude*** du groupe Expedia sur les tendances voyages de 2023, le "ciné-tourisme" devrait s'imposer comme l'une des grandes tendances de l'année prochaine. D'après les résultats obtenus, les films et les séries en streaming sont devenus "une importante source d'inspiration" pour 20% des voyageurs, dépassant ainsi l'influence des réseaux sociaux, à 13%.

La télévision est elle aussi encore très influente pour 42% des spectateurs/voyageurs.

Même son de cloche au Canada, où 60% des voyageurs ont songé à aller découvrir un nouveau lieu après avoir regardé une série ou un film en streaming. Mais là, seuls 27% des interrogés sont allés jusqu'à la réservation.

Outre la Roumanie boostée par "Mercredi", le Royaume-Uni, les Etats-Unis avec New York ou Los Angeles, l'Islande et même la Nouvelle-Zélande font partie de ces destinations du ciné-tourisme plébiscitées grâce à des séries comme "Inventing Anna", "House of the Dragon" ou encore "Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir".