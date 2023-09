La série "Les Invisibles" dévoile sa nouvelle saison sur La Une

Une saison 3 très attendue

Après le chaos de la saison 2, beaucoup de questions restent en suspens : Marijo va-t-elle vraiment prendre sa retraite ? Darius va-t-il se mettre à la recherche de sa mère biologique ? Après le divorce de Ben, lui et Duchesse vont-ils enfin se mettre ensemble ? Chistera va-t-il prendre sa revanche sur l'équipe ?

Car c'est bien là l'une des forces de cette série : développer en parallèle de ses enquêtes complexes les vies de chacun de ses personnages. Des héros et héroïnes portés avec beaucoup de conviction et de justesse par Guillaume Cramoisan (Profilage), Nathalie Cerda (Un village français), Quentin Faure (Miss) et Déborah Krey (Quadras). Sans oublier Cécile Rebboah (Les bracelets rouges) dans le rôle de la médecin légiste.

Réalisée par Chris Briant (déjà derrière la caméra sur de nombreux épisodes de Profilage), la saison 3 est à nouveau découpée en six épisodes de 52 minutes, tournés entre Lille et Bruxelles. Et il nous tarde de découvrir ce que devient cette brigade unique et terriblement attachante.

Les Invisibles, saison 3, dès le 7 octobre à 20h50 sur La Une et Auvio (replay de 30 jours).