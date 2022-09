La série "Les Combattantes" en sept chiffres impressionnants

"Quand on sort de sa loge et qu'on a 25 soldats qui vous passent devant, 14 chevaux, des charrettes, des trucs… On y est quoi !", nous racontait Sofia Essaïdi lors du Festival Séries Mania à Lille. La production a en effet investi pour que la reconstitution soit la plus impressionnante possible. "Entre les explosions, les figurants, les chevaux, les endroits inaccessibles, la météo changeante… Chaque jour était un challenge ! J’ai dû faire beaucoup plus de choix, me laissant peu de marge de sécurité. C’est la série la plus complexe que j’ai eue à raconter", explique Alexandre Laurent.