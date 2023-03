La série "Dix pour cent" aura sa version espagnole grâce à Eva Longoria

Eva Longoria va produire et réaliser les deux premiers épisodes de cette version destinée à l’Amérique latine et aux Etats-Unis : "Comme tant de gens dans le monde, je suis une grande fan de la série originale depuis sa première création. Je suis ravi de m’associer à Mediawan et Elefantec Global pour amener l’une des plus grandes œuvres qui donne un regard spirituel et satirique sur la face cachée de l’industrie du divertissement, sur le marché américain hispanophone" confie-t-elle à Variety.

Annoncée lors du Series Mania Festival de Lille, l’adaptation devrait trouver son public comme les adaptations réussies en Italie, au Canada et en Angleterre.