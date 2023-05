La série culte "Weeds" aura bien une suite !

Déjà évoqué en 2019, il semble que cette fois, Weeds va bel et bien avoir droit à son sequel. La série, diffusée entre 2005 et 2012, avait connu un succès colossal avec, notamment, pas moins de 20 nominations aux Emmy Awards !

C’était la série la plus regardée de la chaîne Showtime. Une série à l’humour noir décapante avec une Marie-Louise Parker excellente en mère de famille s’improvisant dealeuse de cannabis après la mort de son mari. Weeds lui avait amené la notoriété et la reconnaissance en remportant le Golden Globe de la meilleure actrice. Pas étonnant qu’ils cherchent à remettre cette série en avant, tout comme d’ailleurs Nurse Jackie qui est aussi en préparation.

L’info vient de Deadline et des sources avancent que les projets sont toujours en train de se concrétiser et que des accords sont en cours de négociation, mais les 2 séries pourraient déjà être lancées dès le premier trimestre 2024. Sous réserve que les scénaristes stoppent leur grève (les syndicats réclament de meilleures rémunérations et un encadrement de l’IA).

Le revival de Weeds serait écrit et produit par Christian Torpe, créateur de la populaire série danoise Rita, et l’on retrouverait Nancy Botwin à Copenhague. Mais l’on ne sait pas encore si ses enfants Silas (Hunter Parrish) et Shane (Alexander Gould) en seraient, ni tonton Andy (Justin Kirk). Ce dernier vient justement de s’exprimer à Variety en questionnant : "Même en tant que fan, voulez-vous vraiment nous voir tous vieux et revenir ?"

La question est pertinente car par exemple, en 2024, Marie-Louise Parker aura 60 ans.