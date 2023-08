La série culte 'Friends' débarque tous les jours de la semaine sur Tipik.

C’est la good news de la rentrée : Tipik diffusera tous les jours de la semaine la série culte Friends. La bande de potes mythique sera sur vos écrans du lundi au vendredi au soir à raison de deux épisodes (oui, c’est trop bien). Pour l’occasion, on vous balance 3 anecdotes et détails bien cachés que vous ne connaissez peut-être pas sur la première saison.

À partir de ce lundi 28 août, vous serez "celui qui" aura le plaisir de retrouver Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler et Ross tous les jours de la semaine entre 19 heures et 20 heures. La sitcom américaine a marqué plusieurs générations et pour cause : Friends, c’est 10 saisons, 236 épisodes, des dizaines de guests stars et des centaines de répliques et scènes cultes.

Attention : certains passages de l’article peuvent spoiler celles et ceux qui n’ont pas vu la série.