La série choc "The Handmaid’s Tale : La Servante écarlate" de retour sur La Trois et Auvio

Résolument féministe, cette série est adaptée du roman éponyme écrit par Margaret Atwood en 1984. Les États-Unis y sont devenus une dictature religieuse où les femmes ne servent qu’à enfanter, servir ou assumer des tâches de gouvernante. Alors que la saison 3 inédite arrive très bientôt sur La Trois, rattrapez les deux premières saisons dès le 19 mars en intégralité sur Auvio !

Cette dystopie glaçante devenue un véritable phénomène est réalisée par Bruce Miller (Urgences, Les 100, Les 4400) et met en scène de nombreuses têtes connues (Mad Men, Orange is the new Black, Gilmore Girls, Shakespeare in love…). Margaret Atwood elle-même fait également une courte apparition dans le premier épisode !

Le pitch est simple : Une catastrophe environnementale a entraîné une baisse dramatique de la fécondité. Une secte politico-religieuse en a profité pour prendre le contrôle d’une grande partie des États-Unis, et instaurer un régime, aussi totalitaire que brutal. Une fois la Maison-Blanche, la Cour suprême et le Congrès détruits lors d’un coup d’État, une nouvelle hiérarchie sociale s’est installée : La République de Gilead, où les hommes ont une position de pouvoir tandis que les droits des femmes ont totalement disparu. Afin de repeupler la nation, les femmes sont divisées en trois catégories : les Épouses, qui sont les femmes des dirigeants ; les Marthas, qui s’occupent de la maison ; et les Servantes dont le rôle est la reproduction.